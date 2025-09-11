Akaryakıt Fiyatları Güncel Bilgiler

AKARYAKIT ZAMLARINDAKİ SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin gibi akaryakıt türlerine gelen zamlarla birlikte, bu dalgalanmalar vatandaşların en merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, sürücüler tarafından günlük olarak araştırılıyor. Ayrıca “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” gibi sorular, araç sahipleri tarafından benzin ve mazot fiyatlarını takip etmek amacıyla sorgulanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

11.09.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiş durumda: Kurşunsuz 95 (Excellium95) litre fiyatı 53,00 TL, motorin litre fiyatı 54,35 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 54,35 TL ve fuel oil kilogram fiyatı ise 29,21 TL olarak kaydedilmiştir. Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak hesaplanıyor.

HESAPLAMALARDAN NE ÇIKIYOR?

Gümrüksüz rafineri fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor. Bu hesaplama sonucunda elde edilen gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatında, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor. Böylece, aynı akaryakıt türü farklı şehirlerde ve firmalarda farklı fiyatlarla satışa sunulabiliyor.