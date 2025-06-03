Akaryakıt Fiyatları Güncel Değerler

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELDİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki son yükselişler, vatandaşların akaryakıt zam haberlerini sıkça araştırmasına neden oluyor. Özellikle benzin ve mazot fiyatlarının dalgalanması, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi soruları gündeme getiriyor. Araç sahipleri, her gün akaryakıt fiyatlarına dair güncel bilgileri kontrol etmekte ve “güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı?” gibi sorularla fiyatları öğrenmeye çalışıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

03.06.2025 tarihine ait güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 46,81 TL

– Motorin TL/lt: 46,12 TL

– Motorin (Excellium) TL/lt: 46,12 TL

– Fuel Oil TL/Kg: 27,80 TL

FİYAT HESAPLAMALARI VE DEĞİŞKENLİKLER

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlendiğinde, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplamalar sonrası, dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlarda rekabet ve serbesti nedeniyle küçük farklılıklar görülebiliyor.