Akaryakıt Fiyatları Güncel Değişim Göstermektedir

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI VE ZAM HABERLERİ

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, vatandaşları akaryakıt fiyatlarını sürekli araştırmaya yönlendiriyor. Günlük olarak benzin litre fiyatı ne kadar, mazot litre fiyatı kaç TL gibi sorular soruluyor. Ayrıca, araç sahipleri günlük olarak “Benzine zam geldi mi? Benzine indirim var mı? Mazota zam var mı?” gibi sorgulamalar yaparak mevcut fiyatları öğrenmeye çalışıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

ADETA YENİ ZAMLAR BEKLENİYOR

13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: kurşunsuz 95 (Excellium) 45,29 TL/lt, motorin 44,22 TL/lt, motorin (Excellium) 44,22 TL/lt ve fuel oil 25,03 TL/kg. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar yapılması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE YENİ FİYAT SEVİYELERİ

14 Mayıs 2025’te benzine 1,5 TL, 15 Mayıs 2025’te motorine 1,3 TL zam yapılması üzerinde konuşuluyor. Bu zamlar sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki litre fiyatları artacak. Zamların ardından İstanbul’da benzin fiyatı 46,77 TL, Ankara’da 47,40 TL ve İzmir’de 47,74 TL olarak çıkacak. Motorin fiyatları ise İstanbul’da 45,50 TL, Ankara’da 46,32 TL ve İzmir’de 46,65 TL olarak belirlenecek.

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Bununla birlikte, gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında güncel olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolardaki günlük değişim dikkate alınarak belirleniyor. Bu hesaplamalar neticesinde ortaya çıkan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle dağıtım firmaları ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.