Akaryakıt Fiyatları Güncel Değişiyor!

AKARYAKITTA ZAM HABERLERİ GÜNDEMDE

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına gelen artışlar, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan bir konu haline geldi. Özellikle “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” şeklindeki sorular, günlük olarak çok sayıda kişi tarafından sorgulanıyor. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bilgi edinme çabalarına yanıt arıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

08.05.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 45,19 TL, motorin litre fiyatı ise 45,39 TL olarak belirlenmiştir. Motorin (Excellium) litre fiyatı da 45,39 TL olarak aynı seviyede kalmaktadır. Fuel Oil ise kilogramı 25,03 TL olarak piyasada yer alıyor.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda elde edilen tavan satış fiyatı, dağıtım firmalarınca uygulanmakta ve rekabet nedeniyle şirketler ile şehirler arasında küçük değişimlere sebep olabiliyor.