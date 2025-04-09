Akaryakıt Fiyatları Güncel Nasıl?

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında yapılan zamlardan dolayı, vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını sürekli olarak araştırıyor. Son günlerde benzin ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte, “benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular sıkça soruluyor. Araç sahipleri ayrıca “güncel benzine zam geldi mi?”, “benzine indirim var mı?”, “mazota zam var mı?” gibi konuları öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

09.04.2025 tarihinde akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 46,83 TL/lt

– Motorin: 44,29 TL/lt

– Motorin (Excellium): 44,29 TL/lt

– Fuel Oil: 26,03 TL/Kg

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payları eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kurları takip edilerek belirleniyor. Böylece, belirli fiyat değişim farklarıyla alt limit tavan satış fiyatı elde ediliyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa nedeniyle şirketler ve iller arasında ufak değişiklikler gösterebiliyor.