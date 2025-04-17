Akaryakıt Fiyatları Güncel Ve Değişken

BENZİNE VE MAZOTA YENİ ZAM! FİYATLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki sürekli değişim, günlük hayatta araç sahiplerinin sıklıkla araştırdığı bir konu. Bu nedenle, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” soruları, vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Ayrıca, “güncel benzine zam geldi mi, indirim var mı?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular da akaryakıt fiyatlarının takibi için araştırılmakta.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE?

17.04.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 45,15 TL, motorin litre fiyatı 44,37 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 44,37 TL ve fuel oil kilogram fiyatı 25,72 TL olarak belirlenmiştir.

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Sonuç olarak, KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınıyor. Bu hesaplamalar sonucunda belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.