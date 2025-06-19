Akaryakıt Fiyatları Güncellendi, Zam Var!

AKARYAKIT ZAM HABERLERİ VE GÜNCEL FİYATLAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatları hemen hemen her gün değişiklik gösteriyor. Araç sahipleri, benzinin litre fiyatı ve mazotun ne kadar olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda, “Benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular sıkça araştırılıyor. Ayrıca, güncel akaryakıt zamları ve indirimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” gibi soruları da sorguluyor. İşte bu bağlamda 19.06.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 49,98 TL, motorin litre fiyatı 51,39 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 51,39 TL, fuel oil kilogram fiyatı ise 31,08 TL.

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesi ile hesaplanıyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunduktan sonra, gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanıyor. Bu hesaba göre, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel dolar kuru takip ediliyor. Belirli fiyat değişim farklılıkları göz önüne alınarak, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu hesaplamanın sonucunda, dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar, piyasa koşulları ve rekabetten dolayı küçük farklılıklar gösterebiliyor. Böylece, her şehirde ve şirkette akaryakıt fiyatları değişebilir. Bu nedenle güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmek, araç sahipleri için önemli bir konu haline geliyor.