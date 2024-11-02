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“Akaryakıt Fiyatları Güncellendi; Zam ve İndirim!”

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AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Son yapılan zam ve indirim haberlerinden sonra akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Şu anki akaryakıt fiyatları hakkında merak edilenler ise, 2 Kasım 2024 Cumartesi gününe ait benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarının ne olduğudur.

GÜNCEL FİYAT VERİLERİ

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son yaşanan gelişmeler neticesinde 1 Kasım’da otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk bir zam yansırken, bu sabah motorin fiyatlarına ise 12 kuruşluk bir indirim uygulandı. 2 Kasım Cumartesi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin Litre Fiyatı: 42.84 TL
Motorin Litre Fiyatı: 42.81 TL
LPG Litre Fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin Fiyatı: 42.72 TL
Motorin Litre Fiyatı: 42.75 TL
LPG Litre Fiyatı: 25.49 TL

ANKARA
Benzin Litre Fiyatı: 43.26 TL
Motorin Litre Fiyatı: 43.36 TL
LPG Litre Fiyatı: 26.04 TL

İZMİR
Benzin Litre Fiyatı: 43.70 TL
Motorin Litre Fiyatı: 43.85 TL
LPG Litre Fiyatı: 26.04 TL

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