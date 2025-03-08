Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor: İndirimler ve Değişiklikler

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. 4 Mart’ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimden sonra, 7 Mart’ta benzinde ek olarak 2 lira 6 kuruşluk bir indirim daha gözlemlendi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk bir indirim uygulanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Mart 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası’nda, benzin 43,41 TL/LT, motorin 45,36 TL/LT ve LPG 27,59 TL/LT seviyesinde. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı 43,26 TL/LT, motorin 45,24 TL/LT ve LPG 26,99 TL/LT. Ankara’da benzin 43,96 TL/LT, motorin 46,09 TL/LT ve LPG 27,49 TL/LT olarak belirlenirken, İzmir’de benzin 44,33 TL/LT, motorin 46,46 TL/LT ve LPG 27,34 TL/LT fiyatlarını alıyor.

ARAÇ SAHİPLERİNDEN GÜZEL HABER

Bu indirimler, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Ancak, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının seyrine etki etmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin devam edebilmesi, vatandaşlar için önemli bir konu olarak gündemde kalıyor.