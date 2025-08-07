Akaryakıt Fiyatları Hakkında Bilgi

BENZİNE, MAZOTA ZAM HACMI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında son dönemdeki zam haberleri ve dalgalanmalar, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Günlük olarak benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı ne kadar? soruları gündeme geliyor. Araç sahipleri, ayrıca “benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi güncel fiyatlara ulaşabilmek için araştırmalar yapıyor. İşte 07.08.2025 tarihli akaryakıt fiyatları:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı: 51,49 TL

Motorin litre fiyatı: 52,04 TL

Motorin (Excellium) litre fiyatı: 52,04 TL

Fuel Oil kilogram fiyatı: 31,63 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payları eklenir. Böylece, KDV hariç rafineri satış fiyatı belirlenir. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak belirlenen bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.

Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet sebebiyle şirket ve kentler arasında ufak değişiklikler gösterebiliyor.