Akaryakıt Fiyatları Herkesin Gündeminde!

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Günümüzde benzin, mazot ve motorin fiyatlarında sürekli olarak yapılan zamlar ve indirimler araç sahipleri için önemli bir konu haline geliyor. “Benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı, kaç TL?” gibi sorular her gün vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ayrıca güncel olarak “Benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı?” soruları da sürücülerin akaryakıt fiyatlarını takip etmeleri için sorguladıkları konular arasında yer alıyor. İşte 5 Eylül 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

GÜNCEL FİYATLAR

Kurşunsuz 95 (Excellium 95) litre fiyatı 52,91 TL, motorin litre fiyatı 54,26 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, motorin (Excellium) litre fiyatı da 54,26 TL olarak kaydediliyor. Fuel Oil kilogram fiyatı ise 30,78 TL olarak belirlenmiştir.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesi ile KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen fiyatlar, dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlarla birlikte rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.