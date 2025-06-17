Akaryakıt Fiyatları Hızla Artıyor!

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, vatandaşların günlük olarak araştırdığı konu haline geldi. Bu sebeple, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı, kaç TL?” soruları sıkça soruluyor. Ayrıca, benzin ve mazot fiyatları üzerindeki güncel indirim ve zam haberleri de araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

17.06.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı: 48,43 TL, motorin litre fiyatı: 49,50 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı: 49,50 TL ve fuel oil fiyatı: 31,08 TL. Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde belirleniyor.

RAFİNERİ FİYATLARININ HESAPLANMASI

Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Bu veriler ışığında fiyat değişimleriyle birlikte gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şehir ve şirketlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.