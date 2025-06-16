Akaryakıt Fiyatları Hızla Değişiyor!

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELDİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yapılan zamlar, halk tarafından sürekli olarak sorgulanan bir konu haline geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, birçok kişinin merak ettiği “Benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi soruların ön planda olmasını sağlıyor. Ayrıca, “Benzine zam geldi mi?”, “Benzine indirim var mı?” ve “Mazotta zam var mı?” gibi sorular da araç sahipleri tarafından sürekli araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları bilgileri…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

17.06.2025 tarihinde belirlenen akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 48,39 TL/lt

– Motorin: 47,77 TL/lt

– Motorin (Excellium): 47,77 TL/lt

– Fuel Oil: 28,90 TL/Kg

AKARYAKIT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip ediliyor. Belirli fiyat değişim farkları göz önünde bulundurularak, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplama sonrasında dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle farklı şehirlerde küçük değişiklikler gösterebiliyor.