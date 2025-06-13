Akaryakıt Fiyatları Hızla Değişiyor!

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCELLEŞTİ

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarının artışı ile birlikte, vatandaşlar tarafından benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı gibi sorular sıkça araştırılıyor. Günümüzde, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle; “Benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” soruları gündeme geliyor. Araç sahipleri, “Güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı?” ve “Mazota zam var mı?” gibi sorular ile benzin ve mazot fiyatlarını öğrenmek istiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13.06.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 48,39 TL, motorin litre fiyatı 46,27 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 46,27 TL, fuel oil kilogram fiyatı ise 28,90 TL olarak belirlenmiştir.

KARŞILANAN HESAPLAMALAR

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Bu hesaplamada KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi ile belirleniyor. Bu hesaplama sonrasında dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle değişiklikler gösterebiliyor.