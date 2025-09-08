Akaryakıt Fiyatları Sık Sık Değişiyor!

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artışlar, günümüzdeki akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşların sık sık araştırdığı bir konu haline geliyor. Bu süreçte, “Benzin litre fiyatı kaç TL? Mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular, araç sahipleri tarafından gündeme getiriliyor. Günlük olarak “Benzine zam geldi mi? Benzine indirim var mı? Mazota zam var mı?” şeklindeki sorular da merak ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT BİLGİLERİ

08.09.2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 52,91 TL/lt

– Motorin: 54,26 TL/lt

– Motorin (Excellium): 54,26 TL/lt

– Fuel Oil: 30,78 TL/Kg

FİYATLARIN HESAPLANMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen rafineri tavan satış fiyatı, dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlarla birlikte rekabet ve serbesti nedeniyle değişiklikler gösterebiliyor.