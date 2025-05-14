Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artış, günlük hayatı etkileyen önemli bir konu haline geliyor. Vatandaşlar, “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” sorularını sürekli araştırıyor. Bunun yanı sıra, araç sahipleri “güncel benzine zam geldi mi?” veya “mazota zam var mı?” gibi sorularla akaryakıt fiyatlarının değişimlerini takip ediyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgiler…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

15.05.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekilde belirleniyor: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,82 TL, motorin litre fiyatı ise 46,08 TL. Motorin (Excellium) fiyatı yine 46,08 TL olarak belirlenirken, fuel oil kilogram fiyatı 26,04 TL olarak belirtiliyor.

FİYAT HESAPLAMA SÜRECİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi ile oluşturuluyor. Bu hesaplama sonucu belirlenen dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler bazında küçük değişiklikler gösterebiliyor.