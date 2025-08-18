Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin ve mazot fiyatlarına gelen artışlar, günlük yaşamın vazgeçilmezi olan akaryakıt ile ilgili soruları gündeme getiriyor. “Benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Aynı zamanda, “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” şeklindeki sorgulamalar da pek çok sürücü tarafından yapılmakta.

GÜNCEL FİYATLAR

18.08.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 51,57 TL; Motorin litre fiyatı için ise 52,10 TL belirlenmiştir. Motorin (Excellium) fiyatı da 52,10 TL olarak kaydedilirken, Fuel Oil fiyatı ise kilogram başına 31,58 TL şeklinde güncellenmiştir.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesi ile hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında her gün yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru kullanılarak belirleniyor. Bu işlem sonucu elde edilen tavan satış fiyatları, dağıtım firmaları tarafından uygulanmakta olup, rekabet ve serbesti nedeniyle şehirler ve şirketler arasında ufak farklılıklar gösterebiliyor.