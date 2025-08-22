Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI VE DALGALANMALAR

Benzin ve mazot fiyatlarında artışlar devam ediyor. Günümüzde vatandaşlar, benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatını sıkça araştırıyor. Aynı zamanda, “güncel benzine zam geldi mi?” ve “mazota zam var mı?” gibi sorular, araç sahipleri tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının dalgalanması nedeniyle özellikle önem kazanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI 22.08.2025

22 Ağustos 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium): 51,59 TL/litre, Motorin: 52,11 TL/litre, Motorin (Excellium): 52,11 TL/litre, Fuel Oil: 31,78 TL/kg. Detaylı bilgi almak için güncel akaryakıt fiyatları sayfasına yönlenebilirsiniz.

FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Fiyat değişimlerine bağlı olarak dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.