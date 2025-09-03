Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor

BENZİN VE MOTORİN FİYAT DÜZENLEMESİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli değişiklikler, vatandaşların benzin ve mazot fiyatları hakkında sıkça araştırma yapmasına neden oluyor. Özellikle “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular araç sahipleri tarafından gündeme geliyor. Bunun yanı sıra, güncel benzin fiyatlarındaki artış veya indirimlerle ilgili sorular da araştırılıyor. 03.09.2025 itibarıyla akaryakıt fiyatları şu şekilde belirleniyor:

AKARYAKIT FİYATLARI VE DEĞİŞİKLİKLER

Kurşunsuz 95 (Excellium 95) litre fiyatı 52,88 TL, motorin litre fiyatı 52,18 TL olarak belirleniyor. Motorin (Excellium) litre fiyatı da 52,18 TL’den işlem görüyor. Ayrıca, fuel oil kilogram fiyatı 30,78 TL olarak kaydediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma bu akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Beklentilere göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren litre başına 2,05 lira zam gelmesi öngörülüyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olması beklenmiyor.

PETROL FİYATLARININ HESAPLANMASI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı çıkartılıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izlenerek hesaplanıyor. Bu hesaplama sürecinin sonucunda, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti sebebiyle kentler ve şirketler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.