Akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Zam beklentileri, döviz kuru dalgalanmaları ve uluslararası petrol piyasasındaki belirsizlikler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yakından izlenen bir konu haline getiriyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında bir indirim ya da zam bekleniyor mu? 9 Eylül 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki litre bazlı benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimleri detaylı ve nesnel bir biçimde inceliyoruz. Güncel fiyatlar, döviz kurları, küresel petrol piyasa hareketleri ve yerel vergi politikaları gibi çok katmanlı dinamiklerin etkisiyle şekilleniyor.

ŞEHİRLERARASI FİYAT FARKLILIKLARI

Bu veriler, şehirlerarası fiyat farklarının pompaya yansımasında günlük tüketici açısından önemli unsurlar olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul ile Ankara arasında görülen 0,81₺’lik fark, İzmir’de ise ortalamanın üzerinde dikkat çeken bir fiyat söz konusu. Şehir bazında benzin fiyatlarını incelerken, dağıtım maliyetleri ve rafineri lojistiği gibi faktörlerin etkisi de göz ardı edilmemeli. Motorin fiyatlarında da benzin fiyatlarına benzer şehir bazında farklılıklar belirgin olarak görülüyor. Özellikle İzmir’deki motorin fiyatı, diğer iki şehre göre daha yüksek seviyelerde gerçekleşiyor. Bu tablo, lojistik maliyetlerin yanı sıra tedarik zincirindeki bölgesel farklılıklara da ışık tutuyor.

GÜNCEL FİYAT ARTIŞLARI

9 Eylül tarihi itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı önceki günlere göre (örneğin; 6-8 Eylül dönemi) yaklaşık 0,16₺ artışla 53,00₺ seviyesine çıkmış durumda. Bu artış pompaya yansımış olsa bile resmi olarak “zam” ifadesine yer verilmemiş olabilir. Ancak fiili fiyat artışı, kullanıcılar açısından bütçeleri ve tüketici talep davranışları üzerinde önemli bir etkide bulunuyor. LPG fiyatları içinse İstanbul’da litre fiyatı 26,51₺, Ankara’da 26,40₺ ve İzmir’de 26,33₺ olarak kaydedildi. LPG fiyatlarının diğer akaryakıt türlerine oranla daha düşük olması, araç sahipleri için uzun vadede önemli bir maliyet avantajı sağlayabiliyor. Bu durum, maliyet duyarlılığı yüksek bireysel kullanıcılar ya da filo yöneticileri açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.