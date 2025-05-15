Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ZAMLANMALAR

Brent petrol ile döviz kuru dalgalanmaları, yapılan vergi artışlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Dün benzin fiyatı 1 lira 50 kuruş artarken, bugün motorin fiyatına da zam geldi. Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İstanbul’da benzin fiyatı 46.78 lira, motorin fiyatı ise 46.05 lira olarak satılıyor. Ankara’da benzin fiyatı 47.4 lira, motorin fiyatı 46.86 lira seviyelerinde.

FİYAT HESAPLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişikliklere dayanarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama neticesinde dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle firmalar ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor. EPDK’nın fiyat değişimlerini açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından, sendika mahkeme süreci sona erene kadar akaryakıttaki fiyat değişikliklerini vatandaşlarla paylaşmayacağını duyurdu.