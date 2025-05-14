Akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAN SON DAKİKA GÜNCELLEMELER

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yapılan zamlardan dolayı güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili araştırmalar artıyor. “Benzin litre fiyatı ne kadar?”, “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular, vatandaşların günlük olarak araştırdığı konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri aynı zamanda “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” gibi sorularla akaryakıt fiyatlarının son durumunu öğrenmek istiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NELER?

15.05.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 46,82 TL/lt

– Motorin: 46,08 TL/lt

– Motorin (Excellium): 46,08 TL/lt

– Fuel Oil: 26,04 TL/Kg

AKARYAKIT FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesi, gümrüksüz rafineri fiyatına eklenen ÖTV ve EPDK payı ile gerçekleşiyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı için, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru hesaplamaları dikkate alınıyor. Bu hesaplamaların sonucunda elde edilen rafineri tavan satış fiyatı, dağıtım firmaları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde rekabet ve serbestlik nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.