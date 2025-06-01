Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor!

BENZİNE VE MAZOTA YENİ ZAM GELDİ

Benzin ve mazot fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmanın ardından, vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. “Benzin litre fiyatı kaç TL, mazot litre fiyatı ne kadar?” soruları, her gün sürücüler tarafından soruluyor. Akaryakıt zamları ve indirimleri ile ilgili güncel gelişmeler de araç sahipleri tarafından takip ediliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

01.06.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şöyle: Kurşunsuz 95 (Excellium95) litre fiyatı 46,84 TL, motorin litre fiyatı 46,11 TL, Excellium motorin litre fiyatı 46,11 TL ve fuel oil kilogram fiyatı ise 27,80 TL olarak kaydedildi. Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuruna bağlı olarak belirleniyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmaları, rekabet ve piyasa serbesti nedeniyle farklı fiyatlar uygulayabiliyor.