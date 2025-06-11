Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin ve mazot fiyatlarına gelen zamlar, güncel akaryakıt fiyatlarının takip edilmesini kaçınılmaz hale getiriyor. Araç sahipleri, benzin litre fiyatının ne kadar olduğunu ve mazot fiyatının kaç TL olduğunu öğrenmek istiyor. Bunun yanı sıra “Güncel benzine zam geldi mi?” ve “Mazota zam var mı?” gibi sorular da sıkça araştırılıyor. İşte 11.06.2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Kurşunsuz 95 (Excellium): 46,91 TL/lt

Motorin: 46,22 TL/lt

Motorin (Excellium): 46,22 TL/lt

Fuel Oil: 27,90 TL/Kg

Tarafından sürekli güncellenen fiyatlar, benzin ve motorin fiyatlarının nasıl hesaplandığını da yansıtıyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu işlemler sonucunda belirleniyor.

FİYAT HESAPLAMA YÖNTEMİ

Gümrüksüz rafineri fiyatının belirlenmesinde, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru esas alınıyor. Belirli fiyat değişim farkları ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplamaların sonucunda, dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösteriyor.