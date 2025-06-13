Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor

KÜRESEL PİYASADA PETROL FİYATLARINDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişiklik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorin ve benzin fiyatlarına gelen zamların ardından, sürücüler 13 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında ne gibi yeni zamlara veya indirimlere rastlayacaklarını merak ediyor. Benzer şekilde, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı ve bu zamların miktarının ne kadar olduğu da sürücülerin gündeminde. İşte 13 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ ARTIŞLAR

Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha artış olsa da, 13 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını tekrar yukarı çekiyor. Bu zam sonrası bazı ilçelerde benzinin litre fiyatı 50 TL’yi bulurken, özellikle Antalya ve Diyarbakır gibi şehirlerde sürücüler litre başına 50 TL’den fazla ödeme yapma durumuyla karşılaşıyor.

GÜNCEL MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarına da 1 lira 49 kuruş zam yapılması bekleniyor. Şu aşamada LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmıyor. Uzmanlar, küresel piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların ve jeopolitik risklerin, önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatlarında hareketliliği beraberinde getirebileceğine vurgu yapıyor. Benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesindeki temel faktörler arasında petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri maliyetleri dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

– Benzin: 48,39 TL

– Motorin: 46,23 TL

– LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

– Benzin: 48,24 TL

– Motorin: 46,11 TL

– LPG: 24,49 TL

Diğer güncel akaryakıt fiyatları ise:

– Benzin: 49,08 TL

– Motorin: 47,10 TL

– LPG: 24,99 TL

– Benzin: 49,41 TL

– Motorin: 47,43 TL

– LPG: 24,94 TL