Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında meydana gelen artışlar, günlük yaşamda önemli bir konu haline geliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle, “Benzin litre fiyatı kaç TL?” ve “Mazot litre fiyatı ne kadar?” gibi sorular vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Bunun yanı sıra, benzin ve mazota zam geldi mi, indirim var mı gibi konular da araç sahiplerinin merak ettiği diğer başlıklar arasında yer alıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE DURUMDA?

17.06.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 48,39 TL, motorin litre fiyatı 47,77 TL olarak belirleniyor. Ayrıca motorin (Excellium) litre fiyatı da 47,77 TL, fuel oil kg fiyatı ise 28,90 TL olarak kaydediliyor.

AKARYAKIT FİYAT HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatları oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu fiyat değişiklikleri sonucunda dağıtım firmaları, rekabet ve serbesti nedeniyle fiyatlarda küçük değişimler uygulayabiliyor.