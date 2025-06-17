Akaryakıt Fiyatları Sürekli Değişiyor!

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında artış yaşanıyor. Günlük olarak akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar nedeniyle Türkiye’de araç sahipleri “benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?”, “mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorulara yanıt arıyor. Bunun yanı sıra “güncel benzine zam geldi mi?”, “benzine indirim var mı?”, “mazota zam var mı?” gibi sorular, sürücüler tarafından sürekli olarak araştırılmakta. İşte en son güncellenen akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL FİYATLAR

17.06.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– Kurşunsuz 95 (Excellium): 48,43 TL/lt

– Motorin: 49,50 TL/lt

– Motorin (Excellium): 49,50 TL/lt

– Fuel Oil: 31,08 TL/Kg

FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, ilk olarak gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanıyor. Bunun için ÖTV ve EPDK payları eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu ayarlamalara bağlı olarak dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlarda, rekabet nedeniyle firma ve kent bazında küçük değişiklikler görülebiliyor.