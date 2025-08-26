Akaryakıt Fiyatları Yeniden Artıyor

DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişimler, vergilere uygulanan artışlarla bir araya gelince akaryakıt fiyatlarında yeniden bir artış meydana geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren benzine yaklaşık 1,22 TL’lik bir zam yapılması bekleniyor.

İLLERE GÖRE FİYAT ARTIŞLARI

Bu zam sonrasında İstanbul’da benzinin litre fiyatı 52,85 TL, Ankara’da 55,68 TL ve İzmir’de ise 53,95 TL’ye yükselecek. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak belirlenen CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Hesaplama sürecinde ÖTV ve EPDK payı ekleniyor ve KDV’nin yansıtılması ile pompa satış fiyatı belirleniyor.