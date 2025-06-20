AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Brent petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını dikkatle takip etmesine neden oluyor. 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? Benzin ya da motorine zam yapıldı mı? Uygulanan zamların oranı ne kadar? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar.

ENERJİ PİYASALARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Orta Doğu’da devam eden İsrail–İran gerilimi, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Bu çatışma ortamı, Brent petrol fiyatlarının 79 dolar seviyelerine yaklaşmasına sebep oluyor ve akaryakıt ürünlerinde de fiyat artışlarını birlikte getiriyor. Alınan bilgiler doğrultusunda, 21 Haziran Cumartesi günü itibarıyla akaryakıta yeni bir zam bekleniyor. Benzin fiyatına 1,51 TL, motorin fiyatına ise 3,30 TL oranında artış yapılacağı öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Haziran 2025 itibarıyla, güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin:

İstanbul : 49,99 TL

Ankara : 50,66 TL

İzmir: 50,99 TL

Motorin:

İstanbul: 51,39 TL

Ankara: 52,24 TL

İzmir: 52,59 TL