Akaryakıt Fiyatları Yenilendi, Zam Geldi

KÜRESEL PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının günlük bazda değişkenlik göstermesine yol açıyor. Son dönemlerde motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışlar, sürücüleri 20 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını sorgulamaya yönlendiriyor.

AKARYAKIT FİYATLANMALARI VE ZAM HABERLERİ

Sürücüler için önemli bir gelişme yaşandı. 21 Haziran 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,51 TL, motorine ise 3,30 TL zam yapılması bekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak.

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin ve benzin fiyatlarına gelen zam sonrası İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:

– İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

– Benzin: 49.99 TL

– Motorin: 51.39 TL

– LPG: 25.09 TL

– İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

– Benzin: 49.84 TL

– Motorin: 51.27 TL

– LPG: 24.49 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir:

– Benzin: 50.66 TL

– Motorin: 52.24 TL

– LPG: 24.99 TL

Fiyatlar değişkenlik göstermeye devam ediyor, bu yüzden sürücülerin güncel gelişmeleri yakından takip etmesinde fayda var.