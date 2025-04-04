Akaryakıt Fiyatları Yükseldi. Güncel Benzin Ve Motorin Ücretleri Açıklandı

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM: BENZİN VE MOTORİN ZAMLARI

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki son değişiklikler, sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt zam haberleri ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle vatandaşlar, “Benzin litre fiyatı kaç TL?”, “Mazot fiyatı ne kadar?” gibi soruları sıkça araştırıyor. Ayrıca “Benzine zam geldi mi?”, “Mazota indirim var mı?” gibi sorular da akaryakıt kullanıcılarının günlük aramaları arasında yer alıyor.

04.04.2025 TARİHLİ AKARYAKIT FİYATLARI

04 Nisan 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

– Kurşunsuz 95 (Excellium95): 46,72 TL/lt

– Motorin: 46,83 TL/lt

– Motorin (Excellium): 46,83 TL/lt

– Fuel Oil: 27,78 TL/kg

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru baz alınarak belirleniyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve bölgesel faktörlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMALARIN NEDENLERİ

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurları ve vergi politikaları gibi faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle dolar kurundaki artışlar ve küresel petrol arz-talep dengesi, yerel akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Tüketiciler, bu nedenle güncel fiyatları takip ederek bütçe planlaması yapmaya çalışıyor.