Akaryakıt Fiyatları Yükseldi, Sürücüler Endişeli

KÜRESEL PİYASADA PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Küresel petrol piyasasında gerçekleşen dalgalanmalar devam ediyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının her gün değişiklik göstermesine neden oluyor. Son zamanlarda motorin ve benzin fiyatlarına gelen zamlar, sürücülerin 19 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yeni bir artış veya indirim olup olmadığını merak etmesine yol açtı. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne, ne kadar artış yaşandı? İşte güncel gelişmeler…

AÇIKLAMALAR VE FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

19 Haziran 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli yeni zamlar ile birlikte benzine 1,56 TL, motorine ise 1,87 TL eklenmiş durumda. Enerji sektöründen alınan verilere göre, bu zamlar pompada kendini gösterdi ve yeni fiyatlar belirli oldu. Yapılan artışla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 50,00 TL, Ankara’da 50,66 TL, İzmir’de ise 51,00 TL seviyelerine ulaştı. Motorin fiyatları da benzer bir artış sürecine girdi.

Zamların, global petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucu alındığı duyuruldu. Bu durum, özellikle ulaştırma ve lojistik sektöründe maliyet artışlarına yol açabilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Araç sahipleri açısından önemli bir konu olan akaryakıt fiyatları ile ilgili gözlemler, sürücüler tarafından kaygıyla takip ediliyor. İstanbul Avrupa Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir: Benzin: 49,99 TL, Motorin: 51,39 TL, LPG: 25,09 TL. Anadolu Yakası’nda ise benzin 49,84 TL, motorin 51,27 TL ve LPG 24,49 TL seviyelerindedir.

GÜNCEL FİYAT DURUMU

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında; Benzin: 50,66 TL, Motorin: 52,24 TL, LPG: 24,99 TL; ayrıca, başka bir lokasyonda Benzin: 50,99 TL, Motorin: 52,59 TL ve LPG: 24,94 TL olarak belirlenmiştir. Bu artışlar, sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen önemli durumlar olarak kayda geçiyor.