Akaryakıt Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurlarındaki değişimlerle hareketlenmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşmesinin ardından, akaryakıt fiyatlarına beklenen artış gerçekleşti. 13 Haziran günü saat 00.01’den itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. Bu zam sonrasında benzinin litresi İstanbul’da 48,38 TL, Ankara’da 49,07 TL ve İzmir’de 49,40 TL seviyesine çıktı. Ayrıca, Antalya ve Diyarbakır gibi bazı şehirlerde ise benzinin litre fiyatı 50 TL’nin üzerine çıktı. Benzin fiyatlarındaki artışın ardından, motorin için de bir zam yapılması bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litresinde 1,49 TL’lik bir artış öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13 Haziran 2025’te güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul’daki akaryakıt fiyatları: Benzin: 48,38 TL, Motorin: 46,23 TL, LPG: 25,09 TL

Ankara’daki akaryakıt fiyatları: Benzin: 49,07 TL, Motorin: 48,10 TL, LPG: 24,99 TL

İzmir’deki akaryakıt fiyatları: Benzin: 49,40 TL, Motorin: 47,43 TL, LPG: 24,94 TL