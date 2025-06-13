Haberler

Akaryakıt Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurlarındaki değişimlerle hareketlenmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşmesinin ardından, akaryakıt fiyatlarına beklenen artış gerçekleşti. 13 Haziran günü saat 00.01’den itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam yapıldı. Bu zam sonrasında benzinin litresi İstanbul’da 48,38 TL, Ankara’da 49,07 TL ve İzmir’de 49,40 TL seviyesine çıktı. Ayrıca, Antalya ve Diyarbakır gibi bazı şehirlerde ise benzinin litre fiyatı 50 TL’nin üzerine çıktı. Benzin fiyatlarındaki artışın ardından, motorin için de bir zam yapılması bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litresinde 1,49 TL’lik bir artış öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13 Haziran 2025’te güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul’daki akaryakıt fiyatları: Benzin: 48,38 TL, Motorin: 46,23 TL, LPG: 25,09 TL

Ankara’daki akaryakıt fiyatları: Benzin: 49,07 TL, Motorin: 48,10 TL, LPG: 24,99 TL

İzmir’deki akaryakıt fiyatları: Benzin: 49,40 TL, Motorin: 47,43 TL, LPG: 24,94 TL

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, İran’a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail, savaş uçaklarıyla İran'a ait hava savunma sistemleri ve balistik füzelerin hedef alındığını duyurdu. Bombalama anlarına dair görüntüler paylaşıldı.
Haberler

Düzce Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Yakaladı

Düzce'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan E.S.'yi yakalayarak, 80.05 gram metamfetamin ile diğer maddelerle birlikte tutukladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.