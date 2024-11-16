“Akaryakıt Fiyatlarına 62 Kuruş İndirim!”

KÜRESEL PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİSİ

Küresel petrol fiyatlarındaki azalma ve dövizdeki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre, Pazartesi gece yarısından itibaren benzinde 62 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzin fiyatları, İstanbul’da 42.28, Ankara’da 42.71 ve İzmir’de 43.17 lira olarak güncellenecek. Motorin fiyatlarının ise aynı seviyelerde kalması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Jeopolitik riskler ve diğer birçok faktör, akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. 16 Kasım 2024 Cumartesi tarihindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Akaryakıt Fiyatları:

– Benzin Litre Fiyatı: 42.79 TL

– Motorin Litre Fiyatı: 42.82 TL

– LPG Litre Fiyatı: 25.49 TL

İstanbul Avrupa Akaryakıt Fiyatları:

– Benzin Litre Fiyatı: 42.90 TL

– Motorin Litre Fiyatı: 42.88 TL

– LPG Litre Fiyatı: 26.03 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

– Benzin Litre Fiyatı: 43.80 TL

– Motorin Litre Fiyatı: 43.92 TL

– LPG Litre Fiyatı: 25.94 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

– Benzin Litre Fiyatı: 43.33 TL

– Motorin Litre Fiyatı: 43.44 TL

– LPG Litre Fiyatı: 26.04 TL