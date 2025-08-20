Akaryakıt Fiyatlarına Sürekli Zam!

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Benzin, motorin ve mazot fiyatlarındaki sürekli artış, günümüzde vatandaşların sıkça araştırdığı bir konu hâline geldi. Günlük olarak benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı sorgulanıyor. Özellikle “benzin litre fiyatı ne kadar” ve “mazot litre fiyatı kaç TL” gibi sorular, sürücüler tarafından merak ediliyor. Ayrıca, araç sahipleri “benzine zam geldi mi”, “benzine indirim var mı”, “mazota zam var mı” gibi güncellemeleri de takip ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20.08.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şöyledir: Kurşunsuz 95 (Excellium) 51,57 TL, motorin ise 52,10 TL, motorin (Excellium) 52,10 TL, fuel oil ise 31,58 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatların belirlenmesinde, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanan KDV hariç rafineri satış fiyatı etkili olmaktadır.

RAFİNERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN FİYATLANDIRMA

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF ürün fiyatları ve dolar kuru aracılığıyla hesaplanmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatları bu verilerin ışığında belirlenirken, yaşanan fiyat değişimlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet koşulları ve bulundukları yerler doğrultusunda küçük farklılıklar gösterebiliyor.