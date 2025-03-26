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Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Uygulaması

DÖVİZ VE PETROL FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Döviz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonrasında akaryakıt fiyatlarına bir artış daha geliyor. İlk olarak benzine yapılan zammın ardından, motorinin litre fiyatında da 1,42 TL’lik bir artış gerçekleştirildi. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,42 TL’lik bir fiyat artışı yapıldı. Bunun yanında, LPG fiyatları için de artış sinyalleri gelmeye başladı. Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG’nin litre fiyatına 65 kuruşluk bir zam yapılması planlanıyor. Bu gelişme, özellikle LPG’li araç kullanan bireyleri yakından etkiliyor.

İSTANBUL’DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’daki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirleniyor: Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 46,72 TL, motorin 46,83 TL ve LPG 27,59 TL olarak kaydediliyor. Anadolu Yakası’nda benzin 46,57 TL, motorin 46,71 TL ve LPG 26,99 TL fiyatlarla satılmakta. Ankara’da ise benzin 47,27 TL, motorin 47,57 TL ve LPG 27,49 TL seviyelerinde bulunuyor. Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir’de kaydedildi; burada benzin 47,64 TL, motorin 47,93 TL ve LPG 27,34 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren akaryakıt fiyatları Serbest Fiyatlandırma Sistemi’ne tabi. Bu sistem sayesinde akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat stratejileri doğrultusunda depo satış fiyatlarını belirlemede serbest kalıyor. Bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine önerilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor ve bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirleyebiliyor. Türkiye’deki perakende satış fiyatları, rekabet koşulları dikkate alınarak oluşturuluyor.

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