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Akaryakıt Fiyatlarına Zam Bekleniyor

KÜRESEL PİYASALARDAKİ FİYAT DEĞİŞİMİ

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklikler yaratıyor. Brent petrolün uzun bir zaman sonra ilk kez 70 doların altına düşmesi, akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen indirim haberlerini beraberinde getirdi. 4 Mart’ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirim, 7 Mart’ta 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirimle devam etti. Ayrıca, 8 Mart’tan itibaren motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk bir indirim uygulandı.

PETROL FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Brent petrol fiyatı, önceki gün başlayan artışını bugüne taşıdı. Saat 09:45 itibarıyla 70,76 dolara kadar yükselerek, akaryakıtta bir zam beklentisini gündeme getirdi. Yarından itibaren benzin fiyatlarında 1,81 TL’lik bir artış öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13 Mart 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde belirleniyor:

Benzin fiyatı: 43.41 TL/LT
Motorin fiyatı: 45.36 TL/LT
LPG fiyatı: 27.59 TL/LT

Ayrıca diğer fiyatlar da şu şekildedir:

Benzin fiyatı: 43.26 TL/LT
Motorin fiyatı: 45.24 TL/LT
LPG fiyatı: 26.99 TL/LT

Benzin fiyatı: 43.96 TL/LT
Motorin fiyatı: 46.09 TL/LT
LPG fiyatı: 27.49 TL/LT

Benzin fiyatı: 44.33 TL/LT
Motorin fiyatı: 46.46 TL/LT
LPG fiyatı: 27.34 TL/LT

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