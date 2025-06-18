Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi!

AKARYAKIT ZAM HABERLERİ VE GÜNCEL FİYATLAR

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına gelen artışlar günümüzde sıkça araştırılıyor. Araç sahipleri, “Benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi soruları sürekli gündeme getiriyor. Özellikle benzine ve mazota yapılan zamlar ile indirimler vatandaşların dikkatini çekiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatlarına dair bilgiler…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

18.06.2025 tarihi itibariyle akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 48,43 TL, motorin litre fiyatı ise 49,50 TL olarak belirleniyor. Bununla birlikte, motorin (Excellium) litre fiyatı da 49,50 TL, fuel oil ise kilogram başına 31,08 TL’dir.

PETROL FİYATLARI VE ÜLKEMİZDEKİ ETKİSİ

İsrail-İran çatışmaları sebebiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışlar sonrasında İstanbul’da benzin litre fiyatı 49 lira 85 kuruş, motorin litre fiyatı ise 51 lira 25 kuruş olacak.

FİYAT HESAPLAMALARI

Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük fiyatlar ve döviz kurları göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu hesaplama süreci sonrasında dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlarda, rekabet ve serbesti sebebiyle şehirler ve şirketler arasında ufak değişiklikler olabiliyor.