Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi

AKARYAKIT FİYATLARINDA ZAM GERÇEKLEŞTİ

Akaryakıt fiyatlarına bu hafta beklenen ilk zam geldi. Benzin, dün gece itibarıyla 1 lira 51 kuruşluk yeni tarifeyle satışa sunulmaya başlandı. Brent petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar devam ederken, akaryakıt fiyatlarında değişiklikler de bekleniyordu. Euro ve dolardaki tarihi zirvelerin ardından tüm yakıt gruplarında artış yaşanacağı duyurulmuştu. Benzindeki 1 lira 51 kuruşluk artış pompaya yansırken, motorin için çarşamba günü 1 liralık bir zam öngörülüyor. Otogazda ise perşembe günü 65 kuruşluk bir artışın uygulanması bekleniyor. Bu tahminlerin, döviz kurlarındaki değişimlere göre güncellenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARİ HESAPLANMA SÜRECİ

Benzin fiyatları şu şekilde seyretti: 46.72 TL/LT, 46.57 TL/LT, 47.27 TL/LT ve 47.64 TL/LT. Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında temel rol oynuyor. Bu hesaplamalar sonrasında dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve bölgeler arasında değişiklikler gösterebiliyor.