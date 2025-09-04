Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi!

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarındaki artış, vatandaşların günlük hayatında sıkça merak ettiği bir konu haline geliyor. Akaryakıt zamları ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle “Benzin litre fiyatı ne kadar?” ve “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular giderek daha fazla araştırılıyor. Araç sahipleri, güncel benzin ve mazot fiyatlarının yanı sıra indirim ve zam gelişmelerini de takip ediyor. İşte, 04.09.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 52,91 TL, motorin litre fiyatı 54,26 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 54,26 TL ve Fuel Oil kilogram fiyatı 30,78 TL olarak kaydedildi.

HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kurları dikkate alınıyor. Bu hesaplamanın sonucunda elde edilen fiyatlar, dağıtım firmaları tarafından uygulanıyor. Ancak rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle bu fiyatlar şirketler ve şehirler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.