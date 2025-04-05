Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi. Güncel Benzin Ve Motorin Fiyatları Açıklandı. ÖTV Ve KDV Hesaplamaları Yapıldı. EPDK Tarafından Onaylandı

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM: BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşların günlük olarak takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, “Benzin litre fiyatı kaç TL oldu?”, “Mazot fiyatlarına zam geldi mi?” gibi soruları gündeme getiriyor. Özellikle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından izliyor.

5 NİSAN 2025 AKARYAKIT FİYATLARI AÇIKLANDI

05.04.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

– Kurşunsuz 95 (Excellium95): 46,72 TL/lt

– Motorin: 46,83 TL/lt

– Motorin (Excellium): 46,83 TL/lt

– Fuel Oil: 27,78 TL/Kg

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor.

FİYATLARDA BÖLGESEL FARKLILIKLAR OLABİLİYOR

Dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet koşulları ve serbest piyasa dinamikleri nedeniyle şirketlere ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle fiyatlar iller arasında ufak değişikliklerle karşımıza çıkıyor.