Akaryakıt Fiyatlarında Artış Var!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI VE ZAM DURUMU

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarında artışlar yaşanması ile birlikte, vatandaşlar bu durumla ilgili gelişmeleri düzenli olarak araştırıyor. Günlük olarak benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadara satılıyor ve mazot litre fiyatı ne kadar gibi sorular gündemdeki yerini alıyor. Bunun yanı sıra, araç sahipleri benzine zam geldi mi, benzin fiyatlarında indirim var mı ya da mazota zam var mı şeklindeki soruları da sıkça sorguluyor. Güncel akaryakıt fiyatları ise 10.06.2025 tarihine göre şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,89 TL, motorin litre fiyatı 46,19 TL, motorin (Excellium) litre fiyatı 46,19 TL ve fuel oil kilogram fiyatı 27,80 TL olarak belirlenmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu işlemler sonucunda, belirli fiyat değişim farkları ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti doğrultusunda farklılık göstererek şehirler ve şirketler arasında küçük değişiklikler yaratabiliyor.