Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesine yol açıyor. Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam yapılması öngörülüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile birlikte, vergi artışları akaryakıt fiyatlarına hem indirim hem de zam olarak yansımaya devam ediyor.

MOTORİN FİYATINA ZAM

Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor. Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 53,17 lira, Motorin: 53,68 lira, LPG: 29,29 lira.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 53,01 lira, Motorin: 53,52 lira, LPG: 28,69 lira.

Ankara: Benzin: 54,04 lira, Motorin: 54,78 lira, LPG: 29,17 lira.

İzmir: Benzin: 54,37 lira, Motorin: 55,05 lira, LPG: 29,09 lira.