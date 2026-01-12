Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Bekleniyor

akaryakit-fiyatlarinda-yeni-zam-bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesine yol açıyor. Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam yapılması öngörülüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile birlikte, vergi artışları akaryakıt fiyatlarına hem indirim hem de zam olarak yansımaya devam ediyor.

MOTORİN FİYATINA ZAM

Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 1,08 lira zam gelmesi bekleniyor. Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 53,17 lira, Motorin: 53,68 lira, LPG: 29,29 lira.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 53,01 lira, Motorin: 53,52 lira, LPG: 28,69 lira.

Ankara: Benzin: 54,04 lira, Motorin: 54,78 lira, LPG: 29,17 lira.

İzmir: Benzin: 54,37 lira, Motorin: 55,05 lira, LPG: 29,09 lira.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lookman Transferinde Fenerbahçe Ciddi Adımlar Atıyor

Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için maddi anlaşmaya vardı. Atalanta ise yüksek taleplerine rağmen bu süreçte zorluk yaşıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarlarının Yağmurluk Maliyeti 35 Bin Adet

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupa sonrası, taraftarları için aldığı yağmurluklarla dikkat çekti. Hava koşulları, kulüp yönetiminin masraflarını gündeme getirdi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İçin Aston Villa’dan Teklif Bekliyor

Beşiktaş, kiralık olarak aldığı Tammy Abraham için 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduruyor. Aston Villa, İngiliz golcüye talip olurken, Beşiktaş bonservis konusunda kararlı.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.