Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimlere göz atıyor. Yarın itibarıyla uygulanacak yeni bir zam bekleniyor. Peki, 4 Şubat 2025 Salı günü akaryakıt fiyatları ne durumda? Benzin, motorin ve LPG fiyatları nedir? İşte güncel bilgiler…

ÖNCEKİ ZAM VE İNDİRİMLERİN ETKİLERİ

Son günlerde yaşanan değişiklikler dikkat çekiyor. 16 Ocak 2025’te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılmış, 18 Ocak 2025’te benzinin litre fiyatı ise 91 kuruş artmıştı. Ocak ayının son gününde motorin (mazot) fiyatlarına 89 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Yarın, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü LPG’ye 1 lira zam yapılması bekleniyor. Zam öncesindeki fiyatlar ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin litre fiyatı 46.34 TL, motorin litre fiyatı 46.47 TL, LPG litre fiyatı 26.49 TL.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı 46.19 TL, motorin litre fiyatı 46.36 TL, LPG litre fiyatı 25.89 TL.

Ankara: Benzin litre fiyatı 46.86 TL, motorin litre fiyatı 47.15 TL, LPG litre fiyatı 26.39 TL.

İzmir: Benzin litre fiyatı 47.23 TL, motorin litre fiyatı 47.53 TL, LPG litre fiyatı 26.24 TL.

PİYASA GİDİŞATINI ETKİLEYEN UNSURLAR

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmaların başlıca sebeplerinden biri, küresel piyasalardaki değişimlerin doğrudan etkisidir. Özellikle Brent petrolünün varil fiyatındaki değişim ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerini etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yükseliş, pompa fiyatlarına yansıyarak zam olarak geri dönüyor.