Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi Artıyor

Döviz fiyatlarında yaşanan artış trendi dikkat çekici rekorlara yol açtı. Dün saat 10:30 itibarıyla dolar kuru 40,58 seviyesine, euro ise 44 seviyesine ulaştı. Gram altının fiyatı da tarihi bir zirve olan 4068 lira seviyesine çıktı. Piyasadaki bu dalgalanma, döviz fiyatlarının yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarının da artacağına işaret ediyor.

AKARYAKITTA YENİ ARTÇI FİYATLAR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki haftadan itibaren LPG araçlarında 65 kuruş, motorin fiyatında ise 1 TL ve benzinde 1,30 TL artış yaşanacak. Ayrıca, yeni indirim tarihleri de belli oldu. Benzin fiyatlarında değişiklik salı günü, motorin fiyatlarında çarşamba günü ve otogaz fiyatlarında ise perşembe günü uygulanmaya başlayacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İSTANBUL (AVRUPA):

Benzin 45.23 TL/LT

Motorin 45.41 TL/LT

Otogaz 27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU):

Benzin 45.08 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

Otogaz 26.99 TL/LT

ANKARA:

Benzin 45.78 TL/LT

Motorin 46.14 TL/LT

Otogaz 27.49 TL/LT

İZMİR:

Benzin 46.15 TL/LT

Motorin 46.51 TL/LT

Otogaz 27.34 TL/LT