Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi Sürüyor

DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARININ ETKİSİ

Döviz kuru ile petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadı, ancak önümüzdeki günlerde zam yapılması bekleniyor. Güncel fiyatlar ve zam beklentileri şöyle…

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ZAM BEKLENTİLERİ

Döviz kurlarının ve Brent petrol fiyatlarının artış göstermesiyle, 22 Mart 2025 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişim olmadı. Yine de, önümüzdeki günlerde zam yapılması öngörülüyor. Salı günü benzin fiyatına 1,30 TL, Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL ve Perşembe günü LPG fiyatlarına 65 kuruşluk artış bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin: 45,23 TL/LT, Motorin: 45,41 TL/LT, LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin: 45,08 TL/LT, Motorin: 45,29 TL/LT, LPG: 26,99 TL/LT

Ankara: Benzin: 45,78 TL/LT, Motorin: 46,14 TL/LT, LPG: 27,49 TL/LT

İzmir: Benzin: 46,15 TL/LT, Motorin: 46,51 TL/LT, LPG: 27,34 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENMESİ

Petrol Piyasası Kanunu’na göre, 1 Ocak 2005’ten bu yana akaryakıt için Serbest Fiyatlandırma Sistemi geçerli. Bu sistemle, akaryakıt dağıtım şirketleri çeşitli fiyat politikalarına göre depo satış fiyatlarını belirleme konusunda serbestlik kazanıyor. Dağıtım şirketleri tarafından tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulayan bayiler, bulundukları bölgedeki rekabet şartlarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirleyebiliyor. Türkiye’deki perakende satış fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.