Akaryakıt Zamları Sürekli Artıyor!

SON DÖNEMDE AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına yönelik zam haberleri art arda geliyor. Gün geçtikçe fiyatlardaki dalgalanmalarla birlikte benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı hakkında vatandaşlar sıkça sorgulamalar yapıyor. Özellikle “Benzin litre fiyatı ne kadar?”, “Mazot litre fiyatı kaç TL?” gibi sorular günlük yaşamda merak ediliyor. Ayrıca “Benzine zam geldi mi?” ya da “Mazota zam var mı?” gibi sorular da araç sahipleri tarafından sürekli araştırılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

10.06.2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium) litre fiyatı 46,89 TL, Motorin litre fiyatı 46,19 TL, Motorin (Excellium) litre fiyatı 46,19 TL ve Fuel Oil satış fiyatı 27,80 TL/kg’dır. Güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmek isteyenler için özel kaynaklar mevcut.

FİYAT HESAPLAMA SÜRECİ

Türkiye’de benzin ve mazot fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı ise bu yöntemle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile güncel dolar kuru izlenerek bulunmaktadır. Bu hesaplamalardan sonra dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti dolayısıyla şirketler ve kentler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.