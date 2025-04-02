Akaryakıt Zammı 3 Nisan’da Yürürlüğe Girecek

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak artış ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir bilgi kesinleşti. Ancak, bu artış henüz pompa fiyatlarına yansımadı. Şimdi ise zamlı fiyatların yürürlüğe gireceği tarih kamuoyuna açıklandı. Bu durum, “akaryakıt fiyatlarına zam” aramalarının yeniden ivme kazanmasına neden oldu. Özellikle şehirler arası seyahat eden vatandaşlar, zamdan önce akaryakıt almak için benzin istasyonlarına yöneliyor. Peki, akaryakıt fiyatlarına zam ne zaman uygulanacak? Benzinin litre fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar…

YENİ ZAMLI FİYAT TARİHİ BELİRLENDİ

Benzin grubunda gerçekleştirilen yeni fiyat düzenlemesi ile birlikte, 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren litre başına 2,50 TL’lik bir artış uygulanacak. Bu zam, birçok şehirde benzinin litre fiyatının yeniden çift haneli rakamları aşmasına yol açacak. Şu an için motorin ve LPG fiyatlarında bir artış bilgisi bulunmuyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL (AVRUPA):

Benzin 46.72 TL/LT

Motorin 46.83 TL/LT

Otogaz / LPG 28.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU):

Benzin 46.57 TL/LT

Motorin 46.71 TL/LT

Otogaz / LPG 27.59 TL/LT

ANKARA:

Benzin 47.29 TL/LT

Motorin 47.57 TL/LT

Otogaz / LPG 28.09 TL/LT

İZMİR:

Benzin 47.65 TL/LT

Motorin 47.93 TL/LT

Otogaz / LPG 28.04 TL/LT