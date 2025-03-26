Akaryakıt Zammı: Güncel Fiyatlar 2025 Mart

AKARYAKITA YENİ ZAM UYGULAMASI

26 Mart 2025 tarihinde akaryakıt fiyatlarına yapılan son artış, sürücülerin ilgisini büyük ölçüde çekiyor. Artan döviz kuru ile uluslararası petrol fiyatları, akaryakıt zammını tekrar gündeme taşıyor. Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta petrol varil fiyatının 70 doların üzerine çıkması ve Türkiye’de döviz kurlarında yaşanan rekor artış, tüm akaryakıt türleri için zam uygulamasını zorunlu hale getirdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE FİYAT GÖRÜNTÜLERİ

Benzin fiyatlarında 1,51 lira, motorin litre fiyatında ise 1,42 TL’lik bir artış yaşandı. Güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları ise şöyle:

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

İZMiR’DE EN YÜKSEK FİYATLAR

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir’de kaydedildi. İzmir’deki güncel fiyatlar:

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL

Akaryakıta gelen bu zamlar, sürücülerin bütçelerini etkilemeyi sürdürüyor.