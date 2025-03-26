Haberler

Akaryakıt Zammı: Güncel Fiyatlar 2025 Mart

AKARYAKITA YENİ ZAM UYGULAMASI

26 Mart 2025 tarihinde akaryakıt fiyatlarına yapılan son artış, sürücülerin ilgisini büyük ölçüde çekiyor. Artan döviz kuru ile uluslararası petrol fiyatları, akaryakıt zammını tekrar gündeme taşıyor. Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta petrol varil fiyatının 70 doların üzerine çıkması ve Türkiye’de döviz kurlarında yaşanan rekor artış, tüm akaryakıt türleri için zam uygulamasını zorunlu hale getirdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE FİYAT GÖRÜNTÜLERİ

Benzin fiyatlarında 1,51 lira, motorin litre fiyatında ise 1,42 TL’lik bir artış yaşandı. Güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 46,72 TL
Motorin: 46,83 TL
LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 46,57 TL
Motorin: 46,71 TL
LPG: 26,99 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları ise şöyle:
Benzin: 47,27 TL
Motorin: 47,57 TL
LPG: 27,49 TL

İZMiR’DE EN YÜKSEK FİYATLAR

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir’de kaydedildi. İzmir’deki güncel fiyatlar:
Benzin: 47,64 TL
Motorin: 47,93 TL
LPG: 27,34 TL

Akaryakıta gelen bu zamlar, sürücülerin bütçelerini etkilemeyi sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

KTO Başkanı Gülsoy’dan Bankalara Çağrı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bankaların mevduat faizlerini indirdiği halde ticari kredi faizlerini yeterince azaltmadığını ifade ederek, bu durumu sorguladı.
Haberler

Çiriş Otu Tezgahlarda Yerini Aldı

Elazığ'da baharın gelmesiyle doğada kendiliğinden büyüyen çiriş otları, sağlık yararlarıyla öne çıkıyor ve kent merkezinde 100 lira kilogram fiyatla satılmakta.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.