Akaryakıta çifte zam geldi

Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin ve motorine zam yapılacağı öğrenildi.

Cumartesi günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Bu indirimin ardından benzin ve motorine zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 24.47 liradan satılıyor.